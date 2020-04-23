Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 15:28

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - В ряде стран ученые продолжают работать над разработкой вакцины от коронавируса COVID-19 и планируют в ближайшее время приступить к клиническим испытаниям на людях.

Так, с четверга клинические испытания начинаются в Великобритании, об этом сообщал министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

Ученые планируют протестировать вакцину примерно на 500 добровольцах к середине мая, и, если все пройдет успешно, тестирование распространят на тысячи других желающих.

Вторая половина из 500 испытуемых в рамках исследования получит другой вариант вакцины. Затем ученые будут отслеживать состояние вакцинированных и выявлять, заразился ли кто-то из них коронавирусом.

В Великобритании над вакциной работают сразу две научные группы: из Оксфордского университета и из Имперского колледжа Лондона.

В ближайшее время тестирование вакцины на людях начнут в Израиле. Израильская компания по разработке вакцин MigVax летом приступит к первому этапу клинических испытаний вакцины на людях, этот тап будет длиться от шести до девяти месяцев.

В MigVax намерены адаптировать созданную ранее вакцину против птичьей инфекционной пневмонии в пероральную вакцину против COVID-19, так как у этих заболеваний наблюдается генетической сходство и идентичен механизм заражения.

Как сообщает The Jerusalem Post, ссылаясь на данные компании, вакцина не включает в себя сам вирус, поэтому является безопасной для использования людьми с пониженным иммунитетом.

В настоящее время в мире более 70 стран работают над созданием вакцины от COVID-19. Активные клинические испытания уже проводят в США и Китае.

В Италии, одной из самых пострадавших от коронавируса стран, органы здравоохранения приступили к изучению коллективного иммунитета - медработники начали проводить тесты на наличие иммунитета на COVID-19 у населения Ломбардии.

Органы здравоохранения планируют делать каждый день по 20 тыс. анализов - для начала в наиболее пострадавших провинциях, а с 29 апреля расширить географический охват тестирования.

Ломбардия - административная область на севере Италии - считается наиболее пострадавшим от коронавируса итальянским регионом: здесь зафиксированы примерно 13 тыс. летальных исходов у пациентов с COVID-19 - более половины от всех, кто скончался в стране с этим диагнозом.

Всего в Италии с начала эпидемии выявлено 187327 случаев заражения COVID-19, 25085 заразившихся скончались.

В некоторых странах со сложной эпидемиологической ситуацией по-прежнему отмечается стабилизация темпов распространения коронавируса.

Так, относительно ровная ситуация с тенденцией к небольшому росту летальных исходов наблюдается в последние сутки в Испании.

"За сутки количество летальных исходов вследствие осложнений от заражения коронавирусом увеличилось до 440, что на пять случаев больше, чем накануне", - сообщил испанский Минздрав.

В целом в ведомстве говорят об определенной стабилизации ситуации с начала недели и общей тенденции к снижению количества летальных исходов.

С начала пандемии COVID-29 в стране заразились 213024 человека, из них скончались 22157, вылечились 89250 заболевших.

В Иране уже на протяжении недели смертность среди людей, инфицированных коронавирусом, находится примерно на уровне 90 пациентов в сутки, при этом в один день их чуть больше, в другой - чуть меньше.

Так, за последние сутки в стране скончались 90 человек с COVID-19, таким образом общее количество умерших достигло 5481, сообщил журналистам представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

Общее число инфицированных в Иране, по данным на четверг, составляет 87026, при этом состояние 3105 из них тяжелое. Излечились от COVID-19 в Иране 64843 пациента.

Снижение темпов распространения коронавируса фиксируют и власти Таиланда.

За последние сутки в Таиланде диагностировали лишь 13 новых случаях заражения COVID-19. Отмечается, что это самый низкий ежесуточный показатель с 14 марта.

Общее число зараженных в королевстве составило 2839 человек.

Некоторые страны уже готовы к выходу из введенного из-за пандемии COVID-19 общенационального карантина.

Так, во Вьетнаме с четверга начинают снимать ограничения. По данным национального комитета по предотвращению распространения COVID-19, в большинстве городов страны снимаются ограничения на ведение предпринимательской и другой деятельности, а также на предоставление услуг, открываются магазины, кафе и рестораны. Однако при этом жители должны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.

С четверга также возобновляются все внутренние полеты вьетнамских авиалиний.

Как сообщает вьетнамское телевидение, в некоторых провинциях, в частности в провинциях Тхайбинь и Камау, начинают работать школы.

Однако определенные ограничения все еще будут действовать в столице Вьетнама Ханое, провинциях Бакнинь и Хазянг, а также городе Хошимин. В некоторых районах Ханоя полный режим изоляции остается в силе до 30 апреля.

По данным вьетнамского минздрава, в стране диагностировано 268 заразившихся инфекционным заболеванием, 216 из них выздоровели и выписаны из больниц. Случаев летального исхода пациентов с коронавирусом во Вьетнаме не зафиксировано.

Во Франции министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр предлагает открыть 11 мая всю французскую торговую сеть за исключением ресторанов и кафе.

"Мы желаем, чтобы все торговые предприятия смогли открыться 11 мая одинаковым образом ради принципа справедливости", - заявил министр в четверг радиостанции Franceinfo. В свою очередь, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, комментируя каналу BFMTV ожидаемое 11 мая начало снятия ограничений, вызванных эпидемией COVID-19, заявил, что это не означает "свободы перемещаться повсюду".

В то же время власти Австралии из предосторожности ввиду пандемии COVID-19 может сохранить запрет на международные поездки еще по меньшей мере на три или четыре месяца, сообщил в четверг глава правительственного медицинского управления Брендан Мэрфи.

Мэрфи отметил, что "нынешняя международная ситуация такова, что любая мера, направленная на ослабление пограничного режима, несет в себе серьезный риск".

По его словам, что первой страной, для жителей которой Австралия откроет границы, может стать Новая Зеландия, где жесткие действия властей привели к значительному результату.

В Австралии диагностировано 6649 случаев заражения COVID-19, 74 пациента скончались, 4761 человек полностью вылечился.

По состоянию на 23 апреля в мире диагностировано 2660584 заражений коронавирусом COVID-19, зафиксировано 185 483 летальных исходов. Тем не менее, 730 518 заболевших выздоровели.

На данный момент в мире болеют 1686610 человек, 57 973 из них находятся в критическом состоянии.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!