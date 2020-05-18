Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 15:38

Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Ряд сильно пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19 европейских стран продолжают снимать ограничения и возвращаются к работе.

Как сообщает британское издание The Guardian, в Италии открываются рестораны, бары, кафе, магазины и салоны красоты.

Италия является одной из наиболее эпидемиологически неблагоприятных стран. Власти страны ввели режим изоляции более двух месяцев назад. С начала пандемии коронавируса в Италии диагностировано более 225 тыс. случаев заражения, свыше 31 тыс. инфицированных скончались.

В базилике Святого Петра в Ватикане возобновились служения с участием публики. Папа римский Франциск в понедельник отслужил в присутствии публики первую после ослабления строгих мер в связи с пандемией COVID-19 мессу.

Базилика Святого Петра оставалась закрытой на протяжении 69 дней.

По данным The Guardian, почти три четверти территории Испании в понедельник перешли ко второму этапу снятия режима изоляции. Теперь в стране разрешены собрания до 10 человек, открываются кафе и рестораны.

Даже в районах, где местные власти еще не приступали к снятию ограничений, можно совершать покупки в магазинах без предварительной записи.

Согласно данным сайта Worldometer, в Испании выявлено свыше 277 тыс. заражений COVID-19, более 27 тыс. человек с коронавирусом скончались.

В областях Франции, где вирус перестал интенсивно распространяться, в понедельник возобновили работу средние школы. Занятия возобновились для детей 11-13 лет, примерно 150 тыс. учеников вернулись за парты. В тоже время в школах действуют определенные ограничения - все сотрудники и студенты должны носить маски, а также соблюдать дистанцию.

Во Франции с начала вспышки эпидемии выявлено свыше 179 тыс. случаев заражения, зафиксировано более 28 тыс. летальных исходов.

Бельгийские власти также объявили о частичном возобновлении в понедельник школьных занятий начального и среднего уровня при соблюдении строгих санитарных правил в рамках второй фазы выхода из изоляции.

Ученики некоторых классов начальной и средней школы возвращаются к занятиям, но максимум, на два учебных дня в неделю.

При этом франкофонный министр образования Каролин Дезир сообщила в интервью телеканалу RTBF, что не все школы пока смогут открыться.

Среди мер, предъявляемых к школам в связи с частичным началом занятий, - обязательное использование учениками масок в течение учебного дня, обеспеченность школ средствами личной гигиены и контроль над ее соблюдением. В каждом классе одновременно могут находиться не более 10 учеников и один учитель. На каждого школьника должно быть отведено не менее 4 кв. м пространства.

Рекомендовано избегать непосредственных контактов, на переменах требуется соблюдение социальной дистанции. Общение с родителями предусматривается через видеоконференции.

Школьные столовые остаются закрытыми.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Бельгии превышает 55 тыс., в стране зафиксировано более 9 тыс. летальных исходов среди заразившихся COVID-19.

В Ирландии с понедельника начинают возобновлять работу некоторые предприятия. Кроме того, открываются садовые центры, хозяйственные магазины, мастерские по ремонту велосипедов, а также возобновляются строительные работы.

Сообщается, что таким образом страна перешла к первому этапу снятия ограничений. Всего, по данным правительства, их будет пять, последний стартует ориентировочно 10 августа.

В Ирландии с начала вспышки COVID-19 выявили более 24 тыс. случаев заражения, количество летальных исходов превышает 1,5 тыс.

В Греции в понедельник откроются более 200 археологических памятников, уже возобновил работу Акрополь в Афинах.

По данным министерства, археологические объекты будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с мск) при соблюдении определенных мер безопасности в соответствии с рекомендациями греческой Национальной организации общественного здравоохранения.

Согласно рекомендациям, нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра, обеспечивая максимальное количество посетителей на археологическом объекте. Кроме того, будут введены специальные правила посещения санузлов. Кроме того, рекомендуется носить маски и использовать дезинфицирующие средства для рук.

Как сообщила министр культуры Греции Лина Мендони, с 1 июня возобновят работу кинотеатры, а с 15 июня - музеи. Отмечается, что художественные мероприятия начнут проводиться с 15 июля.

Греция является одной из наименее затронутых коронавирусом стран в Европе.

По состоянию на 18 мая, в Греции диагностировали 2834 случая заражения COVID-19, 163 человека скончались.

Венгрия и Словения согласовали план по постепенному открытию границы к 1 июня, сообщил сегодня на своей странице в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Перезапуск наших экономик невозможен без возобновления международного сотрудничества", - написал Сийярто.

В Венгрии по состоянию на 18 мая выявлено более3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 462 среди них скончались.

В США наблюдается спад темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп.

"Число случаев заболевания коронавирусом сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за редким исключением. Действительно, очень хорошие новости! " - написал Трамп в своем твиттере.

По данным статистического сайта Worldometer, США находятся на первом месте по числу заразившихся коронавирусом. В стране выявлено свыше 1,5 млн заражений COVID-19, почти 91 тыс. инфицированных скончались.

Всего в мире по состоянию на 18 мая 16:25 мск диагностировано 4 833 022 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 317215 человек скончались.

Между тем, более 1871778 заболевших выздоровели.

На данный момент болеют 2599673 человек.

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