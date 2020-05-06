Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 15:24

*** Ряд государств отмечает снижение темпов распространения коронавируса

Лондон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона приступают к постепенному оживлению экономики, поскольку темпы распространения коронавируса COVID-19 замедляются.

Как сообщило британское издание The Guardian, правительство Южной Кореи в среду ослабило меры социального дистанцирования. Более того, в стране со следующей недели возобновляют работы учебные заведения.

В школах преподавателям и ученикам нужно будет носить маски, протирать парты и соблюдать дистанцию. Кроме того, в учебных заведениях будет необходимо проводить дезинфекцию помещений и регулярно измерять температуру.

Накануне в Южной Корее возобновили соревнования по бейсболу, но пока игры проходят без зрителей. Ожидается, что футбольные матчи возобновятся в пятницу.

По состоянию на 6 мая в Южной Корее диагностировано 10806 тыс. случаев заражения, от последствий заболевания коронавирусной инфекцией в стране скончались 255 человек.

На этой неделе снимать ограничения начали в Таиланде, где всего с момента вспышки коронавируса выявлено более 2,9 тыс. заразившихся, 54 инфицированных скончались. С понедельника в стране возобновляют работу рестораны, салоны красоты и открытые рынки. В Таиланде все еще требуется соблюдать дистанцию. Владельцы предприятий регулярно проводят проверку температуры у работников.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о том, что с пятницы начнут открываться школы, кинотеатры, бары и салоны красоты. Кроме того, власти будут выдавать жителям Гонконга многоразовые маски с целью обезопасить население.

В Гонконге с начала пандемии коронавируса диагностирован 1041 случай заражения COVID-19, четверо заразившихся скончались.

Власти Австралии в среду объявили, что на данный момент разрабатывается план по возобновлению работы предприятий в июле.

По данным The Guardian, возвращение к работе предприятий может совпасть с открытием границы между Австралией и Новой Зеландией.

В Австралии выявлено 6875 инфицированных коронавирусом, 97 заболевших скончались.

В странах Европы ситуация с коронавирусом продолжает стабилизироваться.

"За последние семь дней в среднем мы остаемся на нисходящем графике развития инфекции, то есть это вполне благоприятный тренд", - сообщил журналистам официальный представитель бельгийской медицинской администрации Ив ван Летем.

По его словам, за сутки в больницы поступили 116 новых пациентов, заразившихся COVID-19, и 290 вылечившихся выписались, 110 пациентов с коронавирусом скончались.

За время эпидемии в стране диагностировано более 50,7 случаев заражения, общее число смертей в стране достигло 8339.

В Германии, где количество заразившихся COVID-19 составляет более 167 тыс., министры экономики федеральных земель хотят разрешить работу ресторанов и кафе, их могут начать поэтапно открывать в период с 9 по 22 мая.

Помимо этого, сообщается, что с 15 мая возможно возобновление футбольных матчей.

В Испании наблюдается положительная динамика в борьбе с COVID-19.

По словам представителя Координационного центра скорой помощи Фернандо Симона, на Канарских островах и в Мелилье за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения, меньше десяти случаев в Наварре и Риохе, власти восьми автономных сообществ сообщили о том, что новых госпитализаций у них не было. Большинство летальных исходов среди пациентов с COVID-19 приходится в Испании на Каталонию и регион Мадрида.

Однако премьер страны Педро Санчес заявил парламенту, что резкий выход из режима изоляции в Испании, введенный из-за угрозы коронавируса, будет неправильным шагом.

С момента начала эпидемии в Испании зарегистрировано более 247,1 тыс. случаев заражения, почти 25,9 тыс. человек скончались, из них 244 за последние сутки.

Испания является одной из наиболее неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения страной в мире. По количеству подтвержденных случаев заражения она занимает второе место.

В Иране с начала пандемии коронавируса COVID-19 выздоровели около 80% заразившихся вирусом, свидетельствуют данные, распространенные в среду минздравом Ирана.

Количество диагностированных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 101650, из них 81587 заболевших выздоровели. При этом, 6418 заразившихся скончались.

Иран оказался наиболее эпидемиологически неблагоприятной страной в регионе.

Тем не менее, властям удается успешно противостоять пандемии, правительство уже разрабатывает меры по постепенному ослаблению введенных из-за коронавируса ограничений.

США остаются рекордсменом по числу инфицированных COVID-19 и скончавшихся от последствий заболевания.

Так, в среду общее число заразившихся вирусом в стране превысило 1,2 млн. Более 72,2 тыс. человек с коронавирусом скончались.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 16:10 мск всего в мире с начала вспышки коронавирусной инфекции диагностировано 3755514 случаев заражения COVID-19, из них 269392 человека с коронавирусом скончались.

Между тем, 1258032 заразившихся коронавирусом выздоровели.

На данный момент болеют 2238090 человек, 49079 находятся в тяжелом состоянии.

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