Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 1:05

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Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти американских штатов, в которых ситуация коронавирусом COVID-19 не представляет опасности, могут при желании начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Они могут начать открывать экономику буквально завтра", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Ранее Трамп прояснил, что губернаторы штатов сами будут решать, когда им следует ослаблять ограничения, введённые для борьбы против коронавируса.

По данным президента США, почти 30 штатов могут в очень недалеком будущем рассмотреть возможность снятия части ограничений и начать процесс поэтапного возвращения к нормальной жизни.

"Остальные штаты успешно решают еще сохраняющиеся проблемы", - добавил он.

1во гс

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