Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти американских штатов, в которых ситуация коронавирусом COVID-19 не представляет опасности, могут при желании начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Они могут начать открывать экономику буквально завтра", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Ранее Трамп прояснил, что губернаторы штатов сами будут решать, когда им следует ослаблять ограничения, введённые для борьбы против коронавируса.
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