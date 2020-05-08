Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 10:54

Стамбул. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Анкара уже ввела в строй некоторые элементы приобретенных у России систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Процесс развертывания С-400 продолжается, и некоторые системы были уже введены в эксплуатацию", - приводит в пятницу слова Демира турецкая газета "Миллиет".

При этом он отметил, что, "несмотря на то, что соглашение о поставках предполагает, в частности, обучение или техническое обслуживание и поддержку", российские специалисты не смогут иметь свободный доступ к системам С-400.

По словам Демира, "такой доступ будет только у турецких фирм и ВВС Турции".

Анкара неоднократно заявляла, что намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года. Министр обороны Турции Хулуси Акар в январе сказал, что российские комплексы ПВО С-400 будут полностью готовы к действию в апреле или в мае.

16 марта в интервью "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия не вправе влиять на Турцию в вопросе о сроках постановки на боевое дежурство С-400.

"Турция сама примет решение, когда ставить С-400 на дежурство. Мы ни коим образом на это не влияем, не можем ни подталкивать, ни тормозить. Системы переданы, боевые расчеты обучены", - заявил он.

Шугаев в интервью тогда "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

"Вопрос о дополнительной партии С-400 Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия. Сегодня идет переговорный процесс, и мы надеемся, что в обозримом будущем мы придем к общему знаменателю", - сказал Шугаев.

"Это будущее обозримо. Еще раз повторяю, никто этот вопрос не снимал. Нет никаких оснований говорить, что тему "зачехлили" или она не на повестке", - сообщил глава ФСВТС России.

Как сообщалось, Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

1ка 1ар 1фф

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