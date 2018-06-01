Нельзя договариваться под дулом пистолета - бельгийский премьер о переговорах с США по торговле
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Брюссель. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Недопустимо вести переговоры под угрозой даже с Соединенными Штатами, заявил в интервью RTBF премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, комментируя решение США ввести таможенные пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий из Европы.
"Мы предусматриваем контрсанкции с целью заставить уважать нас и чтобы показать, что можно обсуждать с США меры по улучшению международной торговли, но не с револьвером у виска", - сказал глава бельгийского правительства.
По его словам, Бельгия поддержит ответные меры Европейской комиссии и обратится в ВТО, так как считает, что США нарушают международное право.
Премьер указал и на другие расхождения с позицией американского президента Дональда Трампа: парижские соглашения по климату, иранская ядерная сделка, перевод американского посольства в Иерусалим.
1ов ки
Интерфакс