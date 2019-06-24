Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 17:11

Гавр (Франция). 24 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что необходимо предпринять все меры для того, чтобы "никакая оплошность" не привела к ухудшению ситуации в Персидском заливе.

"Мы обсудили с господином Медведевым (глава правительства РФ) ситуацию в Иране, напряженность, которая существует сейчас в Персидском заливе. Мы подчеркнули вместе, что необходимо сделать все, чтобы никакая оплошность, никакой случайный шаг не могли спровоцировать и ухудшить эскалацию", - сказал Филипп по итогам российско-французских переговоров.

Он подчеркнул, что Россия и Франция "это очень хорошо понимают".

1ше, 1пп ав

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