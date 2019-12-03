Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 13:50

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что нельзя сравнивать оборонные расходы стран НАТО и России, не учитывая при этом многих факторов, в частности различий в уровнях экономик.

"Когда вы сравниваете оборонные расходы НАТО с оборонными расходами России, вы пользуетесь показателем рыночной цены на валюту и не принимаете во внимание различие в ценах. Затраты на солдата, офицера в России полностью отличаются от затрат страны-союзника по НАТО", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос об оборонных расходах на саммите НАТО в Лондоне.

Он подчеркнул, что "не так легко найти верные способы оценки (расходов - ИФ) при сравнении настолько разных экономик и настолько различных цен".

Кроме того, Столтенберг отметил, что НАТО увеличивает оборонные расходы в связи с возникновением новых угроз терроризма.

Столтенберг неоднократно призывал страны альянса продолжать инвестировать в оборону.

"Союзники последние пять лет наращивают оборонные расходы, и таким образом, к концу следующего года оборонный бюджет НАТО вырастет на $100 млрд", - заявлял генсек на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе в октябре.

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