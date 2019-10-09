Берлин. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель пресс-службы полиции города Галле Ульрике Динер подтвердила "Интерфаксу" гибель двух человек в результате стрельбы в полдень поблизости от синагоги.
"Стрельба была в районе Паулюсфиртель, погибли два человека, несколько человек ранены", - сказала собеседница агентства.
На просьбу подтвердить, действительно ли ЧП произошло у синагоги, она сказала: "Да, в этом районе поблизости от места происшествия есть синагога".
С 8 на 9 октября в этом году иудеи празднуют один из важнейших религиозных праздников - Йом Киппур, день покаяния и отпущения грехов.
Динер не смогла назвать точное число пострадавших.
По ее словам, предполагаемые преступники, которых было несколько - их число также пока не известно - скрылись на машине. "Мы их ищем, призвали граждан быть бдительными и не покидать пока свои дома", - сказала представитель полиции.
В настоящее время вокзал в городе перекрыт.
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