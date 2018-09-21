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Берлин. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" впервые обогнала Социал-демократическую партию (СДПГ) и вышла на второе место в предпочтениях избирателей, свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Infratest dimap.

Институт с 1997 года занимается мониторингом политических предпочтений немецких избирателей и готовит данные для проекта телеканала ARD Deutschland Trend. Согласно данным опроса, за партийный союз канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС готовы голосовать 28% респондентов, за "Альтернативу для Германии" - 18%, за СДПГ - 17%.

Такого в истории относительно новой партии, представители которой регулярно позволяют себе скандальные высказывания, еще не было.

В июне, например, глава партии Александр Гауланд заявил следующее: "Гитлер и нацисты - это кучка птичьего помета за более чем тысячелетнюю успешную немецкую историю".

За "Зеленых", согласно данным опроса, готовы голосовать 15% респондентов, за "Левых" - 10%, Свободную демократическую партию СвДП выбирают 9%.

По сравнению с результатом сентябрьского опроса, поддержка "Альтернативы" выросла на 2%, а ХДС/ХСС и СДПГ потеряли по 1% голосов.

Опрос проводился по телефону с 17 по 19 сентября, в нем приняли участие 1035 избирателей. Погрешность составляет от 1,4 до 3,1 процентных пункта.

1тф де

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Интерфакс