Берлин. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Немецкие автопроизводители останутся в России несмотря на кризис, спровоцированный мировой пандемией коронавируса, считает эксперт по автомобильной промышленности университета Санкт-Галлена (Швейцария) Фердинанд Дуденхёфер.

"Я думаю, что автопроизводители будут пытаться остаться в России. Они подстроятся под ситуацию, очевидно, им понадобится меньше людей, временно они будут сокращать рабочие места. Но они останутся в России потому, что долгосрочно на российском рынке есть разумный потенциал и Россия играет важную роль", - сказал Дуденхёфер в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса" в ходе конференции Союза иностранной прессы ФРГ.

По словам эксперта, в Германии раньше оценивали потенциал на сбыт легковых автомобилей на российском рынке в 5 миллионов единиц в год.

За последние годы было примерно 2,5 миллионов в год. С учетом пандемии коронавируса, потенциал снизится, вероятно, еще на миллион", - сказал он.

Помимо пандемии, есть и другая серьезная проблема, которая влияет на отношения РФ и ФРГ - это украинский кризис.

"У России есть проблема - украинский кризис, сейчас отношения с Россией очень сложны. В Германии есть много людей, которые считают, что хорошие экономические отношения и обмен могут укрепить как нас, так и Россию", - считает Дуденхёфер. По его словам, нужно посмотреть, сумеет ли президент РФ Владимир Путин "чисто решить эту историю с Украиной".

"Без нормального решения будет очень трудно долгосрочно выстраивать стабильные отношения", - указал эксперт. Он предположил, что пандемия COVID-19 может быть подходящим временным этапом для того, чтобы "подумать, как действовать политически в будущем, и попытаться разрешить это напряжение", поскольку это было бы хорошо "как для России, так и для Запада".

"Если бы нам это удалось, то мы могли бы выстроить хорошие экономические отношения с Россией. Германские предприятия в этом очень сильно заинтересованы, думаю, что Россия тоже в этом очень заинтересована, мы можем выиграть от этого", - заключил Дуденхёфер.

В России сесть филиалы ряда немецких автомобильных концернов, в частности в подмосковье есть завод Mercedes, а в Калуге - Volkswagen.

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