Берлин. 7 мая. ИНТЕРФАКС - В Германии политики обиделись на госсекретаря США Майка Помпео за внезапную отмену во вторник визита в их страну.
"Если он продолжит свой европейский визит в Гренландии, то это будет означать, что американцам Гренландия важнее Германии", - заявил представитель "Свободной демократической партии" и бывший зампредседателя Европарламента Александр Ламбсдорф в интервью радиостанции SWR. По словам политика, такая внезапная отмена визита "в высшей степени необычна".
Данные о том, что М.Помпео отменил визит, появились во вторник, в день визита. Пресс-служба министерства иностранных дел ФРГ распространила пресс-релиз, в котором была одна строчка - "мероприятие отменяется". В посольстве США "Интерфаксу" сообщили, что визит был перенесен "из-за неотложных дел".
В Берлине у М.Помпео были запланированы встречи с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом.
"Отмена встречи с Меркель имеет особый вес: с точки зрения протокола глава МИД США находится с ней на разном уровне. Так что это особый жест в ситуации, когда канцлер готова принять министра иностранных дел", - пишет газета Rheinische Post.
В свою очередь председатель международного комитета бундестага Норберт Рёттген считает, что решение госсекретаря США вписывается в нынешнюю канву отношений Германии и Соединенных Штатов.
"Даже если у отказа были непреодолимые причины, он, к сожалению, соответствует нынешнему климату в отношениях между обоими правительствами", - сказал Н.Рёттген в интервью изданиям General-Anzeiger и Rheinische Post. Издания уточняют - список пунктов, на которые в Берлине и Вашингтоне смотрят по-разному, с начала работы президента Дональда Трампа растет - правительство США обвиняет своего европейского партнера по НАТО в скупости (Германия, по мнению США, выделяет слишком мало денег на оборону), критикует проект газопровода Nord Stream 2 и угрожает ввести торговые пошлины.
Координатор правительства ФРГ по вопросам трансатлантических отношений Петер Бейер считает, однако, что ничего ужасного не произошло.
"Значит были важные причины, которые никак не связаны с якобы подорванными трансатлантическими отношениями", - указал П.Бойер, его цитируют местные СМИ.
Кроме того, до сих пор не ясно, куда госсекретарь США летит вместо Берлина, журналистов из американского "пула", которые летят вместе с М.Помпео, о новом пункте назначения не проинформировали. По данным Rheinische Post, М.Помпео может направляться на Ближний Восток. Госсекретарь США до сих пор Берлина не посещал.
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