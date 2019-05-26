Этот контент был опубликован 26 мая 2019 г. 19:37

Берлин. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Немецкие правые из "Альтернативы для Германии" довольны результатами выборов в ЕС, но считают, что им помешало скандальное австрийское видео, заявил лидер "Альтернативы" Александр Гауланд.

"Я очень доволен. Опросы были не намного лучше. Это была очень сложная кампания, многое было против нас", - сказал Гауланд в воскресенье в эфире телеканала "Вельт".

"Альтернативе" удалось нарастить свою поддержку по сравнению с результатами выборов в Европарламент в 2014 году и получить, по данным экзит-полла телеканала, 10,6%. В 2014 году у партии было 7,1% голосов.

По словам Гауланда, главное, что помешало "Альтернативе для Германии" набрать еще больше голосов, было видео с участием австрийского политика и экс-вице-канцлера Ханс-Кристиана Штрахе.

"Конечно, наши конкуренты попытались представить все так, как будто Штрахе - это председатель "Альтернативы для Германии". И всячески связать нас с этими вещами", - заявил Гауланд.

Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера 18 мая после публикации видео, снятого на Ибице. На записи он перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого скандала канцлер Австрии Себастьян Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов. Как ожидается, они могут пройти в сентябре.

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