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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 9:00 28.05.2018 - 09:00

Берлин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Политики из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступают за проведение диалога и сотрудничество с Россией, сообщает в понедельник немецкая газета "Вельт".

"У Германии и России есть общая заинтересованность в том, чтобы вновь начать тесные взаимоотношения", - сказала высокопоставленный представитель СДПГ Мануэла Швезиг в интервью "Вельт".

"Для меня важно, чтобы мы продолжали рассчитывать на диалог", - подчеркнула она.

Между тем, член СДПГ Дитмар Войдке высказался за сотрудничество с российскими властями и преодоление существующих разногласий.

"Мы должны прекратить раскручивать спираль эскалации напряжения. Это (диалог с Москвой - ИФ) - единственный путь, который ведет к успеху", - сказал политик в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Ранее немецкие социал-демократы критиковали главу МИД ФРГ Хайко Мааса, который также является членом СДПГ, за чрезмерно жесткую позицию по отношению к России. В частности, Х.Маас отмечал, что в Берлине считают верным оказание политического давления на Россию по проблемам Сирии и Украины.

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