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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 15:10 11.10.2018 - 15:10

(повтор с уточнением фамилии в первом абзаце)

Берлин. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Немецкие социал-демократы предлагают отменить визовый режим для россиян моложе 25 лет и вернуться к принципам "новой восточной политики", которую проводило правительство экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, рассказал "Интерфаксу" депутат бундестага, представитель по вопросам внешней политики фракции Социал-демократической партии Нильс Шмид.

"Мы предлагаем отменить визовый режим для людей моложе 25 лет. По-прежнему актуальным остается стремление приблизиться к основополагающим принципам социал-демократической "восточной политики", цели нового европейского миропорядка посредством "политики маленьких шагов". Речь идет о том, чтобы несмотря на различные взгляды по основным вопросам приходить к компромиссам", - сказал Н.Шмид.

В минувший вторник на заседании фракции был принят восьмистраничный документ "Диалог - доверие - безопасность. Предпосылки и импульсы для современной социал-демократической политики разрядки", в котором, преимущественно, идет речь об отношениях с Россией. В документе содержится описание современных кризисных ситуаций и вопросов, в которых позиции ФРГ и РФ расходятся, а также высказано стремление к диалогу с РФ с отсылкой к "новой восточной политике" В.Брандта.

В числе высказанных в документе предложений - отмена визового режима между Россией и странами шенгенского соглашения "в особенности для молодых людей", отмечается, что к этому с обеих сторон стремились с начала девяностых годов прошлого века.

По словам Н.Шмида, СДПГ по-прежнему придерживается цели достижения мира в Европе "по возможности при участии России".

Отмена виз для молодежи, считает Н.Шмид, будет способствовать улучшению сотрудничества с Россией в будущем - это один из конкретных шагов, которые СПДГ предлагает сделать в этом вопросе на основе анализа текущей ситуации и ее причин.

Также к конкретным идеям по восстановлению диалога с РФ Н.Шмид относит предложение сотрудничества ЕС с Евразийским экономическим союзом, активизацию диалога по разоружению и усиление контактов в сфере гражданского общества.

В Берлине уже давно говорят о необходимости формирования своего рода "новой восточной политики" по аналогии с концепцией экс-канцлера Вилли Брандта - в 70-х годах прошлого века власти ФРГ начали проводить политику сближения с ГДР под лозунгом "Перемены через сближение". За движение в похожем направлении неоднократно высказывался и действующий глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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