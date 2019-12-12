Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 14:12

Берлин. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель Восточного комитета немецкой экономики (объединения предпринимателей и предприятий, работающих с Россией и Восточной Европой, OAOEV) Оливер Хермес, раскритиковал готовящиеся санкции США в отношении компаний, которые строят "Северный поток 2".

"Принятие санкций против "Северного потока 2" палатой представителей США - это выпад против европейского суверенитета и неприемлемое вмешательство в автономную энергетическую политику Европы. Реализация этих санкций, которые направлены непосредственно против европейских предприятий, серьезно осложнит трансатлантические отношения", - указал Хермес. Его цитирует пресс-служба комитета.

Американский Конгресс готовит пакет законов, касающихся оборонного бюджета страны. Пакет, в том числе, содержит санкции против европейских предприятий, которые задействованы в строительстве газопровода "Северный поток 2". США рассчитывает в будущем поставлять в ЕС свой сжиженный газ.

В консорциум по строительству "Северного потока 2" входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром".

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