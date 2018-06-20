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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 18:01 20.06.2018 - 18:01

Берлин. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Немецкий город Ингольштадт примет участие в объявленном Еврокомиссией конкурсе Urban Air Mobility (UAM) на проект городской системы воздушных такси, как сообщает пресс-служба правительства ФРГ, соответствующее соглашение о намерениях было подписано в среду.

"Политика и экономика вместе работают над тем, чтобы сделать возможным тестирование в Германии воздушных такси. Ингольштадт должен стать городом-моделью для тестов воздушных такси", - сказано в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс". Соглашение подписано между правительством Германии и представителями концерна Airbus и компании Audi. Со стороны правительства документ подписал глава министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Андреас Шойер, также свою подпись под документом поставил бургомистр города Ингольштадт Кристиан Лёзль.

"Германия - это страна пионеров воздухоплавания. Воздушные такси уже давно не являются фантазией, это шаг в новое измерение мобильности. Они открывают совершенно новые возможности, например, для больничного транспорта в городах и мегаполисах", - указал он.

Ингольштадт расположен в центре федеральной земли Бавария в окружении многочисленных городов. Помимо этого города в программе, которая проводится Еврокомиссией в сотрудничестве с европейской организацией по безопасности авиации Eurocontrol и европейским агентством по обеспечению безопасности полетов EASA, намерен участвовать Гамбург.

Детали программы пока не ясны, но на сайте Еврокомиссии сказано, что речь идет о дронах, которые будут использоваться "в гражданских целях".

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