Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 13:12

Берлин. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Немецкое сетевое агентство Bundesnetzagentur в соответствии с решением суда ЕС не разрешит компании-оператору участвовать в аукционе на поставки по OPAL 16 сентября, говорится в опубликованном в пятницу заявлении агентства.

"Согласно позиции Федерального сетевого агентства, OPAL Gastransport (компания-оператор газопровода - "ИФ") по решению суда запрещено проводить продажи мощностей, о которых идет речь. Это касается в особенности аукциона на октябрь, который должен состояться 16 сентября 2019 года", - говорится в заявлении агентства. Согласно заявлению, речь идет о мощностях в 15,86 млн квт/ч.

В свою очередь "Газпрому" запрещено пользоваться этими мощностями для газового транзита.

"По оценке федерального сетевого агентства, в распоряжении "Газпрома" имеются альтернативные транспортные маршруты и точки поставок, чтобы и дальше обеспечивать свои обязательства по поставкам в Европейский союз", - считает регулятор.

В случае, если эти предписания будут нарушены, могут быть наложены штрафы, указывают в агентстве.

Ранее 10 сентября польская компания PGNiG выиграла в Европейском суде дело о неправомерности исключения газопровода Opal из-под европейского регулирования.

Как сообщалось, Европейская комиссия в 2009 году согласилась исключить OPAL из-под регулирования нормами ЕС, потребовав провести для чешского рынка аукцион "gas release" (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором). "Газпром" отказался выполнять это условие, и 50% мощностей OPAL были заморожены.

В 2016 году ЕК согласилась сократить резерв до 10%, а оставшиеся мощности выставить на открытый аукцион. Решение ЕК обжаловали польская PGNiG и правительство республики. В 2017 году суды отклонили иски польской стороны, однако в сентябре 2019 года Суд Европейского союза принял решение в пользу польских истцов, приняв во внимание принцип солидарности в вопросах энергоснабжения.

1тф бп

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