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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 13:51 13.06.2018 - 13:51

Берлин. 13 июня. ИНТЕРФАКС - В самой густонаселенной федеральной земле Германии, Северном Рейне - Вестфалии, чиновников предупреждают, что они могут стать объектом шпионажа во время футбольного чемпионата мира, советуют не брать в Россию электронные устройства, сообщает в среду радиостанция "Немецкая волна".

"Обращаем внимание, что личные смартфоны и другие электронные устройства могут стать объектом шпионажа. Поэтому рекомендуем не брать их с собой (на ЧМ-2018 - ИФ)", - цитирует радиостанция инструкцию по технике безопасности МВД Северного Рейна - Вестфалии, изданную специально к ЧМ в России.

"В прошлом были инциденты в России и Турции, когда у путешественников на некоторое время забирали телефоны, а потом возвращали без объяснений. Впоследствии выяснялось, что данные с них были считаны", - рассказал в беседе с "Дойче велле" представитель регионального МВД Тобиас Дункель.

В связи с этим Россия и ранее фигурировала во внутриведомственных рекомендациях по безопасности при путешествиях, и именно из-за этого чиновникам советуют оставить свои смартфоны дома. ЧМ-2018 стал поводом для нового напоминания о правилах безопасности при поездках в РФ, пояснил чиновник.

В Германии Россия входит в список из порядка 30 "рискованных" стран, составляемый при участии дипломатов, сотрудников Федеральной разведывательной службы, Федерального ведомства по охране конституции и военной контрразведки. При поездке в такие страны определенные категории чиновников, имеющих доступ к гостайне, обязаны уведомлять начальство о своих планах, сообщает радиостанция.

Другой причиной для издания инструкций стала процедура оформления паспорта болельщика - Fan ID. "Хотя рекламируется безвизовый въезд в РФ, с помощью Fan ID создана компенсирующая мера. При заявке на паспорт болельщика требуется ввести обширные данные", - отмечается в документе немецкого ведомства.

При заказе Fan ID болельщик соглашается на передачу своих персональных данных в "федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности", говорится в документе.

В МВД ФРГ заявили, что на федеральном уровне для работников ведомства не издавалось предостережений о возможном шпионаже во время ЧМ-2018. "МВД независимо от подобных крупных мероприятий обращает внимание своих сотрудников на риски, связанные с поездками за рубеж с мобильными приборами. В данный момент у министерства нет данных о том, что посетители футбольного ЧМ в России будет подвержены повышенному риску стать объектами шпионажа", - подчеркнули в ведомстве в ответ на запрос немецкой радиостанции.

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