Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 13:43

Берлин. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Представители компаний ФРГ, которые работают со странами Восточной Европы, считают экономический климат в России неблагоприятным, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Восточным комитетом немецкой экономики (OAOEV).

"Деловой климат в России и дальше остается неблагоприятным. Наибольшими помехами в ведении бизнеса в России для немецких предприятий является бюрократия и слабая рыночная конъюнктура. Но и протекционистские препятствия имеют влияние. Экономические санкции, напротив, несколько утратили значение", - говорится в сообщении комитета, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В опросе приняли участие 112 немецких компаний, которые работают в России, общее число сотрудников этих компаний - более 144 тысяч человек, оборот около 18 млрд евро.

43% участников опроса рассчитывают, что в 2020 году экономическая ситуация в РФ будет развиваться более позитивно.

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