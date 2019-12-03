Берлин. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Представители компаний ФРГ, которые работают со странами Восточной Европы, считают экономический климат в России неблагоприятным, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Восточным комитетом немецкой экономики (OAOEV).
"Деловой климат в России и дальше остается неблагоприятным. Наибольшими помехами в ведении бизнеса в России для немецких предприятий является бюрократия и слабая рыночная конъюнктура. Но и протекционистские препятствия имеют влияние. Экономические санкции, напротив, несколько утратили значение", - говорится в сообщении комитета, поступившем во вторник в "Интерфакс".
В опросе приняли участие 112 немецких компаний, которые работают в России, общее число сотрудников этих компаний - более 144 тысяч человек, оборот около 18 млрд евро.
43% участников опроса рассчитывают, что в 2020 году экономическая ситуация в РФ будет развиваться более позитивно.
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