Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 14:55

Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Граждане Германии не слишком часто ездят в отпуск в Россию, в качестве цели поездки РФ предпочитают туристы, которые интересуются культурой и историей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Немецкого союза туриндустрии (DRV) Керстин Хайнен.

"Россия всегда пользуется особенным спросом у любителей поездок для знакомства с культурой и популярна для групповых туров. Она не находится в первой десятке излюбленных целей отпуска у немцев", - сказала Хайнен.

По ее словам, в среднем граждане ФРГ совершают около 70 млонов поездок в год, по данным на 2017 год было зарегистрировано 500 тысяч путешествий из Германии в Россию, это число включает деловые и туристические поездки.

"Это относительно маленький рынок", - указала представитель DRV.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что власти ФРГ с 15 июня отменяют предупреждения для граждан страны относительно посещения стран ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании. Он уточнил, что Норвегия и Испания позднее определятся с продлением собственных ограничений на въезд туристов из-за рубежа.

Маас добавил, что власти ФРГ будут принимать дальнейшие решения относительно отмены запрета поездок в так называемые "третьи страны", в том числе Россию, на основе развития ситуации на месте.

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