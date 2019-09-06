Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 20:16

Вашингтон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - США надеются, что страны ЕС предпримут все возможное для того, чтобы противостоять "ядерному вымогательству" Ирана, заявил в пятницу государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы уверены, что Великобритания, Франция и Германия - безусловно, все цивилизованные страны - предпримут решительные действия, чтобы остановить ядерное вымогательство Ирана", - написал Помпео в своем Twitter.

Он отметил, что "тот факт, что Иран сохраняет огромные мощности по обогащению урана, свидетельствует о недостатках сделки с Ираном (СВПД - ИФ)".

Ранее в пятницу Помпео заявил, что сокращение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), о котором на днях объявил Иран, было "неприемлемым".

Ранее иранский президент Хасан Рухани объявил о начале реализации третьего этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках СВПД с 6 сентября. Он добавил, что вся деятельность будет проходить под наблюдением МАГАТЭ.

Подробности шагов Тегерана в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке будут объявлены в субботу на пресс-конференции представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди, сообщили иранские СМИ.

1ви ар

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