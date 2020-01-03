Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 13:00

Берлин. 3 января. ИНТЕРФАКС - В Берлине полагают, что необходимо положить конец нарастанию напряженности в ситуации вокруг Ирана, поскольку кампания против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) не завершена, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Особенно важно предотвратить втягивание Ирана еще глубже в конфликт, потому что все заинтересованы в продолжении борьбы с ИГ", - сказала официальный представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Мы в опасной точке эскалации. Сейчас важно, через благоразумие и сдержанность, способствовать деэскалации", - отметила Деммер.

По ее словам, в Берлине тоже обеспокоены активностью Ирана в регионе, однако любые конфликты должны разрешаться лишь дипломатическими методами.

Ранее стало известно о гибели командующего спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

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