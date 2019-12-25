Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 3:28

Вашингтон. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Некоторые жители города Колорадо-Спрингс американского штата Колорадо получили на Рождество необычный подарок от грабителя банка.

Как сообщают местные СМИ со ссылками на очевидцев, мужчина с белой бородой, выйдя из банка Academy Bank, который только что ограбил, доставал из пакета купюры и бросал их в воздух, с криками "С Рождеством!"

Позднее он был задержан полицией в расположенном неподалеку кафе. Им оказался 65-летний житель города Дэвид Оливер.

Сумма украденного не разглашается.

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