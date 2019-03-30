Лондон. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Сохраняющаяся неопределенность в отношении процедуры выхода Великобритании из состава Европейского союза может негативно сказаться на ценах на французское вино, пишет MarketWatch.

Торги фьючерсами на урожай бордосского вина урожая 2018 года стартуют на следующей неделе, а Великобритания является крупнейшим рынком для этого вина. Однако страна в последнее время сокращает закупки, и эта тенденция может продолжиться из-за Brexit.

В 2017 году, когда урожай вина в Бордо, по мнению экспертов, был неоднородным, продажи вина в Великобританию составили всего 45 млн фунтов стерлингов ($59 млн), тогда как в 2016 году, когда регион произвел вина исключительного качества, показатель составлял 82 млн фунтов. Между тем в предыдущий исключительный год, 2010, Британия закупила бордосского вина на 225 млн фунтов.

Урожай в 2018 году ожидается очень хорошим, хотя град и плесень затронули некоторые виноградники в Бордо, приведя к снижению количества произведенного вина. Качество будут оценивать эксперты, критики и закупщики, и первые отзывы будут озвучены на следующей неделе.

Между тем эксперты из компании Liv-ex предупреждают, что иногда инвесторам стоит не покупать фьючерсы на вино сразу, а дождаться непосредственно начала поставок вина. В хорошие года случается, что производители реагируют на ожидания и завышают отпускные цены, а потом они снижаются. Например, такое случилось с вином Chateau Pontet Canet урожая 2016 года, стоимость которого теперь примерно на 10% ниже, чем при начале торгов фьючерсами.

Служба финансово-экономической информации

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