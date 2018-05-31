Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 18:38 31.05.2018 - 18:38

Гонконг. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Неопровержимых доказательств, указывающих на виновность России в крушении рейса MH17 малазийской авиакомпании Malaysia Airlines нет, заявил телеканалу "Ченнел Ньюс Эйша" министр транспорта Малайзии Энтони Лок.

"Нет неопровержимых доказательств, указывающих на виновность России, со стороны Совместной следственной группы. Кто виновен? Нельзя просто указывать пальцем на Россию", - заявил он.

Э.Лок отметил, что "нам необходимо учесть дипломатические отношения", а "любые дальнейшие действия должны основываться на неопровержимых доказательствах".

На прошлой неделе в Совместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая 17 июля 2014 года пассажирский самолет на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

В МИД РФ назвали данную версию голословной.

1эф во др

Neuer Inhalt Horizontal Line