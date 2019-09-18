Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 6:09

Иерусалим. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Неофициальные данные подсчета 91% голосов, предоставленные Центризбиркомом Израиля телеканалу Channel 12, показывают, что левоцентристы из партии "Кахоль лаван" и правая партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху могут получить одинаковое количество голосов.

Согласно этим неофициальным результатам, "Ликуд" и "Кахоль лаван" получают по 32 места. Далее идет "Общий список" с 12 местами. ШАС и "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана получают по девять мест каждый.

Таким образом, правый блок имеет в общей сложности 56 мест, левоцентристский-55, а Либерман - девять.

Channel 12 объясняет, что большинство голосов уже подсчитано, но из-за повышенного внимания ЦИК проводит пересчеты, чтобы обеспечить точность выдаваемой информации.

Однако, согласно официальным данным ЦИК, после подсчета более 25% голосов партия Нетаньяху имеет небольшое преимущество над "Кахоль лаваном".

По последним данным, при подсчете 25,7% голосов "Ликуд" лидирует с 28,4%, а "Кахоль лаван" набирает 25,4%.

1вз ад

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