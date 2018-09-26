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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 18:19 26.09.2018 - 18:19

*** Инициатива Трампа по созыву СБ ООН весьма своевременна

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Москва призывает Вашингтон не приносить сотрудничество по вопросам нераспространения в жертву конъюнктурным расчетам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По-прежнему считаем такое взаимодействие принципиально важным не только для Москвы и Вашингтона но и для всего мирового сообщества. Призываем не приносить это сотрудничество в жертву сиюминутным раскладам и конъюнктурным расчетам", - сказал С.Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ОМУ, проходящем под председательством президента США Дональда Трампа.

"Считаем инициативу президента Трампа по созыву этого заседания весьма и весьма своевременной", - отметил министр.

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