Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 17:56

Вашингтон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Сотрудница службы безопасности Белого дома рассказала, что в администрации президента США Дональда Трампа есть ряд высокопоставленных чиновников, которым было отказано в предоставлении доступа к секретной информации по итогам проверок, но тем не менее этот доступ им предоставили, сообщает в понедельник Associated Press.

По словам Триши Ньюболд, отвечающей за выдачу допусков к секретной информации чиновникам в администрации президента США последние 18 лет, по меньшей мере 25 высокопоставленным чиновником было отказано в допуске "из-за ненадежного прошлого", в том числе из-за криминальных аспектов, употребления наркотиков или возможного иностранного влияния.

Заявления Т.Ньюболд содержатся в ее письме и записке, которые обнародованы конгрессменом Элайджей Каммингсом, возглавляющим комитет Палаты представителей по надзору и реформам.

Комитет проводит расследование о выдаче доступа к секретной информации высокопоставленным советникам Дональда Трампа и Белого дома, в том числе старшему советнику президента Джареду Кушнеру, бывшему советнику по нацбезопасности Майклу Флинну и экс-секретарю Белого дома по персоналу Робу Портеру.

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