Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 10:06

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Некоторые губернаторы-демократы заявили о неприемлемости угроз президента США Дональда Трампа отправить войска на борьбу с беспорядками, передает во вторник агентство Associated press (AP).

"Я отвергаю идею того, что федеральная администрация может отправить войска в штат Иллинойс", - заявил губернатор этого штата Джей Роберт Прицкер.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, ранее сообщивший о готовности задействовать для обеспечения порядка 13 тыс. служащих сил безопасности, тем не менее, тоже отверг идею Трампа.

"Этот президент неоднократно доказывал, что не способен управлять, и не демонстрировал ничего, кроме напускной бравады посреди того хаоса, что сопровождает его пребывание в должности", - заявил в свою очередь губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.

Губернатор штата Невада Стив Сайсолак подчеркнул, что Национальная гвардия штата достаточно оснащена для противодействия беспорядкам, а губернатор соседнего штата Орегон Кейт Браун отметила, что насилие на улицах творит лишь небольшое число демонстрантов. Ранее она также отказалась удовлетворить запрос мэра Портленда Теда Уилера развернуть силы Нацгвардии.

Критически воспринял угрозу Трампа и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, назвав его слова "галдежом". Однако, напоминает AP, ранее Ньюсом отправил в Лос-Анджелес и другие города штата тысячи служащих Нацгвардии.

Всего, отмечает агентство, не менее 23 штатов и столичный округ Колумбия задействовали Национальную гвардию для поддержания порядка.

Национальная гвардия США - отдельный вид вооружённых сил, состоящий из формирований резерва. Гвардия имеет двойное подчинение - штатам и федеральным властям. Бойцы Национальной гвардии, как правило, не так давно окончили службу в ВС США, поэтому считается, что они довольно боеспособны.

Трамп ранее призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своей территории, используя для этого необходимое число бойцов Национальной гвардии.

"Если город или штат откажутся принять меры, необходимые для защиты жизни людей и их жилья и имущества, то я быстро за них решу проблему, направив к ним военных", - предупредил президент США.

В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе.

1аю ав ав

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