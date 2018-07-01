Несколько взрывов прогремели у складов с избирательными бюллетенями в Ираке, есть жертвы
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Дубай. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Один человек погиб, не менее 20 получили ранения различной степени тяжести в результате взрывов в иракском Киркуке в воскресенье, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Три взрыва прогремели возле складов, где хранятся бюллетени с результатами голосования на майских выборах в Ираке. Решением парламента в связи с разногласиями должен будет пройти ручной пересчет голосов избирателей.
Большинство пострадавших - полицейские, охранявшие склады.
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Интерфакс