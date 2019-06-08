Этот контент был опубликован 8 июня 2019 г. 16:50

Берлин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Около 40 человек в субботу в Берлине приняли участие в митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков.

Мероприятие прошло на бульваре Унтер ден Линден напротив посольства РФ, об акции написали в "Фейсбуке" представители русскоязычного молодежного сообщества, журналист Али Феруз сообщил "Интерфаксу", что именно он подавал заявку на проведение акции.

Собравшиеся скандировали лозунги: "Свободу Ивану Голунову" и "Журналистика - это не преступление".

Акция продлилась около часа.

Задержанный в Москве журналист интернет-издания "Медуза" Голунов, по версии следствия, "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". В субботу ему было предъявлено обвинение. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай накануне заявил "Интерфаксу", что журналист отрицает причастность к преступлению и считает своё задержание провокацией.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

1тф аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!