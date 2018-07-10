Несколько десятков человек скончались с конца июня в Квебеке из-за аномальной жары
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Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 70 человек погибли с конца июня из-за аномальной жары в канадской провинции Квебек, сообщает во вторник канадский телеканал Си-Би-Си.
Отмечается, что больше всего случаев летального исхода зафиксировано в Монреале. Почти все погибшие - это пожилые люди старше 60 лет. Городские морги переполнены.
Ранее сообщалось, что из-за аномально высокой температуры в Квебеке умерли 19 человек.
В Квебеке и ряде других канадских провинций с 29 июня температура воздуха регулярно поднимается до 34 градусов по Цельсию, которая в условиях повышенной влажности ощущается примерно как 40 градусов.
Местные метеорологические службы отмечают, что ситуация постепенно нормализуется и жара начинает спадать.
1вл ар
Интерфакс