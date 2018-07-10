Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 8:53 10.07.2018 - 08:53

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 70 человек погибли с конца июня из-за аномальной жары в канадской провинции Квебек, сообщает во вторник канадский телеканал Си-Би-Си.

Отмечается, что больше всего случаев летального исхода зафиксировано в Монреале. Почти все погибшие - это пожилые люди старше 60 лет. Городские морги переполнены.

Ранее сообщалось, что из-за аномально высокой температуры в Квебеке умерли 19 человек.

В Квебеке и ряде других канадских провинций с 29 июня температура воздуха регулярно поднимается до 34 градусов по Цельсию, которая в условиях повышенной влажности ощущается примерно как 40 градусов.

Местные метеорологические службы отмечают, что ситуация постепенно нормализуется и жара начинает спадать.

1вл ар

Neuer Inhalt Horizontal Line