Этот контент был опубликован 28 сентября 2019 г. 14:04

Вашингтон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Более 300 бывших сотрудников структур национальной безопасности США обратились в конгресс с открытым письмом, где высказали необходимость привлечения американского президента Дональда Трампа к ответственности в связи со ставшим достоянием общественности телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает в субботу американский телеканал CBS News.

Бывшие сотрудники, работавшие в прошлом в системе национальной безопасности США, объединены в группу National Security Action. Они считают, что Трамп, обратившись к Зеленскому с просьбой начать на Украине расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, чрезмерно превысил властные полномочия, что вызывает "глубокое беспокойство в том, что касается обеспечения национальной безопасности".

"Кажется, президент Трамп использовал властные рычаги и ресурсы для того, чтобы привлечь дополнительное иностранное вмешательство в наши демократические процессы. Это также является попыткой поставить национальные интересы США в зависимость персональным политическим интересам президента", - говорится в послании, направленном конгрессу.

"Сенсации последних дней требуют ответа. Все мы признаем необходимость формальной процедуры импичмента для того, чтобы установить дополнительные факты и взвесить последствия того, о чем мы узнали, и того, что пока может оставаться скрытым. Мы приветствуем тех членов конгресса, в том числе спикера Пелоси, которые пошли по необходимому пути", - отмечается в документе.

В среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Поводом стало сообщение, переданное сотрудником американской разведки своему руководство, относительно содержания телефонного разговора Трампа с Зеленским в июле этого года. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Ряд СМИ сообщал, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи.

Сам президент опроверг эти утверждения.

1ар ри

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