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Этот контент был опубликован 2 июня 2018 г. 11:37 02.06.2018 - 11:37

Стамбул. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Не менее 250 мигрантов из Сирии, Пакистана и Бангладеш без документов задержаны в Турции, сообщает в субботу турецкая газета "Хюрриет" со ссылкой на представителей службы безопасности.

Задержания проведены накануне в провинциях Эдирне и Хатай.

Нелегалы направлены в региональные иммиграционные управления.

По данным на 2017 год, большинство нелегалов прибывало в Турцию из Пакистана (около 15 тыс.). Кроме того, выявлены около 12 тыс. афганцев и около 10 тыс. сирийцев, напоминает "Хюрриет".

1ар вв

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