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Этот контент был опубликован 23 июня 2018 г. 13:41 23.06.2018 - 13:41

Мадрид. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Не менее 418 мигрантов спасены в субботу у испанских берегов в рамках трех операций, проведенных в субботу сотрудниками морской спасательной службы Испании, сообщает испанская общественная организация "Спасение на море".

По ее данным, всего перехвачены 15 лодок: 262 человека спасены в Гибралтарском проливе, они отправлены в порты Тарифа и Барбате в Андалусии, 27 человек спасены в Средиземном море между южным побережьем Испании и северным побережьем Марокко, еще 129 человек были обнаружены на лодке в Атлантическом океане у острова Гран-Канария.

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