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Этот контент был опубликован 8 июля 2018 г. 17:21 08.07.2018 - 17:21

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - 287 человек были госпитализированы после отравления в одном из ресторанов города Хавалли в Кувейте, сообщает в воскресенье газета Gulf News.

По данным издания, посетители ресторана отравились арабским блюдом фалафель. Все они были госпитализированы, но большинство уже покинули больницы. На лечении остаются 53 человека, их состояние некритично.

Газета отмечается, что ресторан, в котором произошло массовое отравление, будет закрыт.

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