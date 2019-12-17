Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 13:02

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Группа из более чем 700 американских историков в открытом письме призвала членов палаты представителей проголосовать за вынесение импичмента президенту США Дональду Трампу, сообщает во вторник американская газета The Hill.

По их мнению, Трамп не уважает принцип верховенства права и это является ясной и актуальной угрозой конституции США.

"Наше взвешенное суждение заключается в том, что если несоответствующее выполнение президентом Трампом обязательств не достигнет уровня импичмента, то фактически ничего уже не поможет", - говорится в послании ученых.

"Неоднократные и вопиющие факты превышения президентом Трампом власти - это именно то, что творцы конституции США имели в виду в качестве оснований для импичмента и отстранения президента от должности", - утверждают историки.

"Чинимое президентом Трампом беззаконное препятствование работе палаты представителей, которая рассматривает документы и выслушивает свидетельства очевидцев в соответствии с ролью, предписанной ей конституцией, указывает на беспардонное пренебрежение к представительной администрации. Так же, как и его попытки оправдать это препятствование абсолютным иммунитетом исполнительной власти - фиктивной доктриной, которая, если ее допустить, превратит президента в избранного монарха, находящегося выше закона", - говорится в документе.

Палата представителей конгресса США в среду, как ожидается, проголосует полным составом по двум пунктам обвинений, выдвинутым в отношении Трампа и поддержанным в юридическом комитете палаты.

Первое из них касается злоупотребления властью, а второе - препятствования расследованию Палаты представителей.

Так конгрессмены определят, следует ли объявлять импичмент Трампу.

В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении его от власти в январе.

Между тем, в сенате большинство мест удерживают соратники Трампа по Республиканской партии.

На прошлой неделе председатель юридического комитета палаты представителей Конгресса США демократ Джерри Надлер заявил, что в отношении Трампа официально выдвинуты два основных обвинения.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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