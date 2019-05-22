Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 13:28

Париж. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Более 500 страниц и групп, подозреваемых в распространении ложной информации на территории ЕС в преддверии европейских выборов, выявили в соцсети Facebook интернет-активисты из группы Avaaz, сообщает в среду французская радиостанция Эроп-1.

Благодаря их сообщениям содержимое страниц удалено.

Радиостанция отмечает, что, хотя компания Facebook уже приступила к удалению 77 страниц и профилей, о которых Avaaz сообщала в апреле и мае, представители организации считают, что следует активизировать усилия.

"Facebook допустил распространение слишком большого объема подрывной информации. Нужно навести порядок и провести срочные проверки на территории ЕС, с целью выявления другой подозрительной активности на платформе", - цитирует радиостанция слова активистов Avaaz.

1ар де

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