Этот контент был опубликован 26 января 2020 г. 10:27

Лондон. 26 января. ИНТЕРФАКС - Ряд стран, которые 19 января на берлинской конференции говорили о необходимости соблюдать эмбарго на поставки вооружения в Ливию, сами нарушали его, сообщили в воскресенье британские СМИ со ссылкой на заявление Миссии ООН по оказанию поддержки Ливии (UNSMIL).

"За последние 10 дней можно было наблюдать, как некоторое количество грузовых и прочих авиарейсов приземлялись в ливийских аэропортах на западе и востоке страны, доставив партии современного оружия, бронированный транспорт, военных советников и бойцов", - отметили в UNSMIL.

В то же время в UNSMIL не стали уточнять, какие именно страны нарушали эмбарго.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире и пользующееся поддержкой Анкары правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

На берлинской конференции были представлены: ФРГ, США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также были приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.

1аю аг

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