Несколько тысяч комплектов постельных принадлежностей и продуктовых наборов доставлено беженцам из Восточной Гуты - Минобороны РФ
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Восточная Гута. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии организовал доставку в Дамаск 4 тысяч комплектов постельных принадлежностей для беженцев, покинувших Восточную Гуту, сообщил в пятницу журналистам начальник центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.
"Специалистами центра по примирению враждующих сторон организована доставка в Дамаск 4 тысяч комплектов постельных принадлежностей, а также продуктовых наборов. В ближайшее время ими будут обеспечены мирные жители Восточной Гуты, покинувшие район", - сказал Ю.Евтушенко.
С начала действия гуманитарного коридора в Восточной Гуте район покинули более 15 тысяч мирных жителей. Все они при содействии ЦПВС размещаются во временных пунктах приема в Дамаске и его пригородах.
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Интерфакс