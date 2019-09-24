Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 11:09

Детройт. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Забастовка работников заводов американского автомобилестроительного концерна General Motors Co привела к временному прекращению работы нескольких тысяч человек на предприятиях GM в США и Канаде, которые не участвуют в протестных акциях.

Забастовка продолжается больше недели, она привела к приостановке работы более 30 заводов GM в США. Профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) добивается для рабочих лучших зарплатных условий, сохранения действующих страховых договоров и сокращения числа временных сотрудников.

По данным UAW, на которые ссылается агентство Bloomberg, в Канаде в вынужденный отпуск были отправлены около 5 тыс. работников GM.

Сильнее всего из объектов GM в Канаде был затронут завод в городе Ошава в провинции Онтарио, где в вынужденный отпуск не пошли лишь около 100 человек из 2,2 тыс. работников, сообщил вице-президент по корпоративным делам GM Canada Дэвид Патерсон. На заводе собираются автомобили Chevrolet Impala и модели пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra.

Тем временем на другом заводе GM в Онтарио, в городе Сент-Катаринс, от работы были временно освобождены около двух третей из 1,1 тыс. работников, сказал Патерсон.

По словам президента канадского профсоюза Unifor Джерри Диаса, в вынужденный отпуск также были отправлены несколько тысяч работников компаний, поставляющих запчасти для GM.

Забастовка также сказывается на работе поставщиков запчастей в США, которые производят детали для автомобилей и грузовиков GM.

Как минимум три компании в окрестностях города Лансинг, штат Мичиган, закрыли заводы, которые поставляют детали для двух крупных предприятий GM, и временно уволили работников, сказал Тодд Коллинс, который представляет многих из них в UAW. По его подсчетам, поставщики сократили или частично сократили около 75% штата, который насчитывает около 1,8 тыс. работников.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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