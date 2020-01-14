Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 9:23

Дубай. 14 января. ИНТЕРФАКС - В Иране проведены первые аресты людей, причастных к крушению украинского авиалайнера под Тегераном, сообщил во вторник телеканал "аль-Арабия" со ссылкой на представителя министерства юстиции Ирана Голамхосейна Эсмаили.

Как отмечает телеканал, Эсмаили не уточнил никаких деталей, которые касаются этих арестов.

Boeing 737-800 авиакомпании "Международных авиалиний Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит рано утром 8 января по ошибке иранскими ПВО в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших оказались 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 граждан Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

11 января командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя ответственность за крушение украинского самолета.

1ви ар

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