Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 16:01

Дели. 22 мая. ИНТЕРФАКС - В результате авиакатастрофы близ аэропорта Карачи в Пакистане есть выжившие, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двух неназванных представителей гражданской авиации.

По их словам, как минимум два человека живы.

Согласно данным местных телеканалов, в живых остались не два, а три человека, которые сидели на первом ряду авиалайнера. В общей сложности на борту находилось 107 человек.

Между тем, мэр Карачи Васим Ахтар ранее заявил, что все находившиеся на борту погибли.

По словам свидетелей, самолет Airbus A320 пытался по крайней мере два раза зайти на посадку.

Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи. Самолет следовал по маршруту Лахор-Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.

Власти провинции Синд, административным центром которой является город Карачи, сообщили, что самолет рухнул на густонаселенный район.

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