Несколько человек погибли при нападении на участников военного парада в Иране
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Дубай. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Несколько человек погибли, многое получили ранения при нападении боевиков на участников военного парада в городе Ахваз в Иране, сообщает в субботу иранское агентство "Тасним".
При этом число жертв и пострадавших не уточняется.
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Интерфакс