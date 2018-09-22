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Дубай. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Несколько человек погибли, многое получили ранения при нападении боевиков на участников военного парада в городе Ахваз в Иране, сообщает в субботу иранское агентство "Тасним".

При этом число жертв и пострадавших не уточняется.

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Интерфакс