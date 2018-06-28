Несколько человек погибли при стрельбе в редакции газеты в американском Мэриленде
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Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Несколько человек стали жертвами стрельбы в редакции газеты "Кэпитал" в Аннаполисе, столице американского штата Мэриленд, сообщает в четверг "Фокс ньюс".
По данным ТВ, стрелявший схвачен полицией.
"Я только знаю, что один подозреваемый к настоящему моменту схвачен", - заявил окружной шериф Рон Бейтман.
Пока неизвестно, о каком количестве погибших и раненых идет речь, однако, по словам шерифа, их "много".
Обстоятельства инцидента также пока не установлены.
Газета "Кэпитал" основана в 1884 году.
Последняя на данный момент новость в Twitter издания была опубликована около 40 минут назад, примерно за 25 минут до того, как начали поступать сообщения о стрельбе.
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Интерфакс