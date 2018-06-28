Несколько человек погибли при стрельбе в редакции газеты в Мэриленде
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Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Несколько человек погибли в результате стрельбы в редакции газеты "Кэпитал" в Аннаполисе, столице американского штата Мэриленд, сообщает в четверг "Фокс ньюс".
По данным телеканала, стрелок схвачен полицией.
Пока неизвестно, о каком числе погибших и раненых идет речь.
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Интерфакс