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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 21:23 28.06.2018 - 21:23

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Несколько человек погибли в результате стрельбы в редакции газеты "Кэпитал" в Аннаполисе, столице американского штата Мэриленд, сообщает в четверг "Фокс ньюс".

По данным телеканала, стрелок схвачен полицией.

Пока неизвестно, о каком числе погибших и раненых идет речь.

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