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Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Несколько человек получили в пятницу ножевые ранения на торговой улице в Гааге, передает нидерландское общественное телерадиовещание NOS.
На месте происшествия работает полиция, улица перекрыта.
Инцидент произошёл в "чёрную пятницу": вечером многие местные жители отправились по магазинам в торговой части города, надеясь купить товары со скидкой.
В полиции сообщили, что ведут поиск подозреваемого: мужчины 45-50 лет, одетого в серый тренировочный костюм.
Власти пока не определили, следует ли считать произошедшее терактом.
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