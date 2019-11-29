Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 21:24

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Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Несколько человек получили в пятницу ножевые ранения на торговой улице в Гааге, передает нидерландское общественное телерадиовещание NOS.

На месте происшествия работает полиция, улица перекрыта.

Инцидент произошёл в "чёрную пятницу": вечером многие местные жители отправились по магазинам в торговой части города, надеясь купить товары со скидкой.

В полиции сообщили, что ведут поиск подозреваемого: мужчины 45-50 лет, одетого в серый тренировочный костюм.

Власти пока не определили, следует ли считать произошедшее терактом.

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