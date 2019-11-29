Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 21:58

(дополненная версия, уточняется число пострадавших)

Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Несколько человек получили в пятницу ножевые ранения на торговой улице в Гааге, передает нидерландское общественное телерадиовещание NOS.

На месте происшествия работает полиция, улица перекрыта.

Инцидент произошёл в "чёрную пятницу": вечером многие местные жители отправились по магазинам в торговой части города, надеясь купить товары со скидкой.

Бельгийский телеканал RTBF уточняет, что во время нападения ранены ножом трое. На месте происшествия находятся чрезвычайные службы, несколько карет "скорой помощи". Полицейские вертолеты облетают квартал. Прохожих призывают держаться подальше от торговой улицы.

Ранее в полиции сообщили, что ведутся поиски подозреваемого: мужчины 45-50 лет, одетого в серый тренировочный костюм.

Власти пока не определили, следует ли считать произошедшее терактом.

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